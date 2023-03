Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich erneut etwas ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im März überraschenderweise erneut eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 99,3 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 100,0 Punkte gerechnet.

Der ESI hatte sich bereits im Februar geringfügig verschlechtert, nachdem er sich zuvor drei Monate in Folge aufgehellt hatte. Belastet wurde der Indikator vor allem durch das schwächelnde Industrievertrauen. Im Dienstleistungssektor, im Einzelhandel, in der Bauwirtschaft trübte sich die Stimmung ebenfalls ein. Auch das Verbrauchervertrauen gab etwas nach.

Gestiegen ist der Indikator in Italien, den Niederlande und Frankreich. Wenig verändert hat sich der Wert in Spanien und Deutschland./jsl/bgf/zb