Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich unerwartet ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Februar unerwartet eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 95,4 Zähler, wie die Europäische Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 96,6 Punkte gerechnet.

In fast allen wichtigen Sektoren verschlechterte sich die Stimmung. Besonders deutlich sank der Indikator für den Dienstleistungssektor. Eine Verbesserung gab es lediglich beim Verbrauchervertrauen./jsl/bgf/mis