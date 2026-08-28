|
28.08.2026 11:50:38
Eurozone: Wirtschaftsstimmung verbessert sich den vierten Monat in Folge
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im August stärker verbessert als erwartet. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 98,4 Punkte, wie die Europäische Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Es ist der vierte Anstieg in Folge. Es ist der höchste Stand seit Januar. Der Wert liegt aber weiter unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten.
Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 97,5 Punkten gerechnet. Der Wert für Juli wurde um 0,2 Prozentpunkte auf 97,1 Punkte nach oben revidiert. Der Aufschwung des ESI wurde durch ein gestiegenes Vertrauen in allen Sektoren gestützt./jsl/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.