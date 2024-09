Eurozone: Wirtschaftsstimmung verschlechtert sich etwas

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im September etwas eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 96,2 Zähler, wie die Europäische Kommission am Freitag in Brüssel bekannt gab. Bankvolkswirte hatten im Schnitt 96,5 Punkte erwartet. Der ESI-Index bleibt damit weiter unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten.

Mit Blick auf die größten Volkswirtschaften in der Europäischen Union (EU) verschlechterte sich die Stimmung demnach in Frankreich und Deutschland spürbar. Insbesondere in Polen, Spanien und Italien aber verbesserte sich der Index deutlich. Innerhalb der EU stieg das Vertrauen im Baugewerbe und bei den Verbrauchern, wohingegen das Vertrauen in der Industrie sank./la/jkr/stk