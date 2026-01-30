|Stärker als erwartet
|
30.01.2026 15:00:00
Eurozone zeigt Wirtschaftswachstum: BIP im 4. Quartal gestiegen
Wie Eurostat mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent und lag um 1,3 Prozent (drittes Quartal: 1,4) über dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich 0,2 Prozent Quartalswachstum und eine Jahreswachstumsrate von 1,2 Prozent prognostiziert. Ursache waren unerwartet hohe Wachstumsraten in Deutschland, Italien und Spanien.
DJG/hab/cbr
DOW JONES
Bildquelle: Patryk Kosmider / Shutterstock.com,Zerbor / Shutterstock.com
