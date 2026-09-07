Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
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07.09.2026 15:39:26
EU's Von der Leyen pledges $232 million Greenland investment
The EU is preparing a major investment package and closer political ties with the Danish Arctic territory amid Donald Trump's demand for greater US control of the mineral-rich island.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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