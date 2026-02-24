ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
24.02.2026 13:43:00
EUV-Lithografie: ASML beschießt Zinntropfen künftig 300.000-mal pro Sekunde
Belichtungssysteme von ASML sollen 2030 rund 50 Prozent mehr Wafer belichten können als bisher. Das erfordert komplexe Technik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
