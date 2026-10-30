EV Nickel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EV Nickel lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,020 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EV Nickel -0,030 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at