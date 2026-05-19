BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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19.05.2026 07:40:32
EV Owners Could Pay Up To $150 A Year Under New House Bill
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