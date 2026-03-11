Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
11.03.2026 11:28:01
EV Owners On Uber, Lyft Benefited From Rising Gas Prices As ICE Vehicle Drivers Ration Trips Amid US-Iran War: Report
This article EV Owners On Uber, Lyft Benefited From Rising Gas Prices As ICE Vehicle Drivers Ration Trips Amid US-Iran War: Report originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lyft
|
11.02.26
|Lyft-Aktie verliert deutlich: Zahlenwerk und Prognose verfehlen Erwartungen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Lyft gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Lyft
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lyft
|11,47
|0,61%
|Rising Corporation Inc. Registered Shs
|1 400,00
|0,00%
|Uber
|64,14
|2,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.