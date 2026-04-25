Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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25.04.2026 17:15:00
EV Stock Showdown: Rivian or Lucid -- Which Is the Smarter Long-Term Buy?
Rivian (NASDAQ: RIVN) and Lucid (NASDAQ: LCID) are two high-profile electric vehicle start-ups. They have each achieved a lot in a relatively short period of time. However, one of these two companies looks much closer to turning a sustainable profit than the other. Here's what you need to know as you compare these two EV makers.Like Tesla (NASDAQ: TSLA) before them, Rivian and Lucid are attempting to use new technology to break into the highly competitive, capital-intensive automotive sector. The big difference is that Tesla did that when there was virtually no competition in the electric vehicle space. Now, every major automaker offers an EV option, and there are a number of profitable EV-focused companies, including Tesla.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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