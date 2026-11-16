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16.11.2026 06:31:29
Eva Live gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Eva Live präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,38 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 3,7 Millionen USD, gegenüber 4,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,03 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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