Eva Live präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eva Live ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eva Live die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Eva Live mit einem Umsatz von insgesamt 3,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,98 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at