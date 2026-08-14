|
14.08.2026 06:26:38
Evakuierung wegen Waldbrand bislang ohne Zwischenfälle
HÜRTGENWALD (dpa-AFX) - Die Evakuierung des vom Waldbrand bedrohten Ortsteils Gey in Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen ist bislang ohne Zwischenfälle verlaufen. Das sagte eine Polizeisprecherin am frühen Morgen. Wegen des näher rückenden Feuers sollen die gut 1.800 Einwohner den Ort verlassen. Betroffene sollen nur die nötigsten persönlichen Gegenstände sowie Ausweisdokumente und Medikamente mitnehmen, wie es hieß./pls/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.