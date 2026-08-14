Evakuierung wegen Waldbrand bislang ohne Zwischenfälle

HÜRTGENWALD (dpa-AFX) - Die Evakuierung des vom Waldbrand bedrohten Ortsteils Gey in Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen ist bislang ohne Zwischenfälle verlaufen. Das sagte eine Polizeisprecherin am frühen Morgen. Wegen des näher rückenden Feuers sollen die gut 1.800 Einwohner den Ort verlassen. Betroffene sollen nur die nötigsten persönlichen Gegenstände sowie Ausweisdokumente und Medikamente mitnehmen, wie es hieß./pls/DP/zb