Peers Aktie
WKN DE: A2PL83 / ISIN: JP3801660006
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14.10.2026 11:59:07
Evaluating Analog Devices Against Peers In Semiconductors & Semiconductor Equipment Industry
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Nachrichten zu Analog Devices Inc.
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13.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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09.10.26
|S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel hätte eine Investition in Analog Devices von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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02.10.26
|S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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25.09.26
|S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Analog Devices von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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18.09.26
|S&P 500-Papier Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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11.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
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11.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
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11.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Peers Co.,Ltd Registered Shs
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Aktien in diesem Artikel
|Analog Devices Inc.
|363,60
|-1,56%
|Peers Co.,Ltd Registered Shs
|423,00
|-0,94%
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Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.