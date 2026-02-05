Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|
05.02.2026 16:01:24
Evaluating Verizon Communications Against Peers In Diversified Telecommunication Services Industry
This article Evaluating Verizon Communications Against Peers In Diversified Telecommunication Services Industry originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
06.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Verizon von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Verizon Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Peers Co.,Ltd Registered Shs
|435,00
|-1,36%
|Verizon Inc.
|39,16
|-1,95%
|Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|17 730,00
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.