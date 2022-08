Evaxion Biotech A-S American Depositary Receipt Repr 1 Sh gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Evaxion Biotech A-S American Depositary Receipt Repr 1 Sh äußerte sich am 10.08.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Evaxion Biotech A-S American Depositary Receipt Repr 1 Sh vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,200 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at