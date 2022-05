Evaxion Biotech A-S American Depositary Receipt Repr 1 Sh: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Evaxion Biotech A-S American Depositary Receipt Repr 1 Sh veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,250 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,230 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at