Evaxion Biotech A-S American Depositary Receipt Repr 1 Sh stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Evaxion Biotech A-S American Depositary Receipt Repr 1 Sh hat am 22.03.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,390 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Evaxion Biotech A-S American Depositary Receipt Repr 1 Sh ein EPS von -0,300 USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,260 USD gegenüber -0,970 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at