Evaxion gibt den erfolgreichen Abschluss der ersten Phasen der laufenden Impfstoff-Zusammenarbeit mit MSD bekannt

KOPENHAGEN, Dänemark, Feb. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) ("Evaxion" oder das "Unternehmen"), ein im klinischen Stadium tätiges TechBio-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von AI-Immunology™-gestützten Impfstoffen spezialisiert hat, gibt den erfolgreichen Abschluss der ersten Phasen seiner Impfstoff-Zusammenarbeit mit MSD (Handelsname von Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA) bekannt. Das Impfstoffentwicklungsprojekt kombiniert die einzigartigen Kompetenzen und das Fachwissen beider Unternehmen.



Christian Kanstrup, Chief Executive Officer von Evaxion, zeigt sich begeistert: "Im September letzten Jahres haben wir die Zusammenarbeit mit einem führenden Pharmaunternehmen angekündigt und heute können wir mit Stolz MSD als Kooperationspartner vorstellen. Darüber hinaus freuen wir uns über den erfolgreichen Abschluss der Phasen zur Entdeckung und Entwicklung von Impfstoffzielen im Rahmen der Zusammenarbeit und erwarten mit Spannung die nächste Phase. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Zusammenarbeit die Leistungsfähigkeit unserer AI-Immunology™-Plattform weiter stärken und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen wird, indem wir einzigartige Impfstoffe für schwerwiegende Erkrankungen entwickeln."

Mithilfe der von Evaxion entwickelten AI-Immunology™-Plattform hat Evaxion neuartige Impfstoffziele gegen einen bakteriellen Erreger identifiziert, der schwere Gesundheitsprobleme verursacht. Der Abschluss der Entdeckungs- und Entwicklungsphase des Antigens stellt einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung des Impfstoffkandidaten EVX-B3 dar.

Tarit Mukhopadhyay, Vice President, Head of Infectious Diseases and Vaccine Discovery bei MSD Research Laboratories, erklärte: "Bei MSD erforschen wir neue Wege zur Anwendung von KI-Technologien in allen Forschungs- und Entwicklungsphasen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team von Evaxion."

Informationen zur ersten Ankündigung der Zusammenarbeit finden Sie in unserer vorherigen Pressemitteilung.

Über EVX-B3

EVX-B3 ist ein Projekt zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen einen bakteriellen Erreger, das in Zusammenarbeit mit MSD (Handelsname von Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA) durchgeführt wird. Das Projekt zielt auf ein ernstes globales medizinisches Problem ab, indem es sich gegen einen ungenannten bakteriellen Erreger richtet, gegen den derzeit keine Impfstoffe oder Therapiemöglichkeiten verfügbar sind.

Über AI-Immunology™

AI-Immunology™ ist eine skalierbare und anpassungsfähige Technologieplattform für künstliche Intelligenz, die bei der Entdeckung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten und Krebs führend ist. Durch die Integration der kollektiven Leistung der proprietären KI-Modelle PIONEER™, EDEN™, RAVEN™ und ObsERV™ kann die Plattform die Komplexität des Immunsystems des Patienten modellieren. Die fortschrittliche computergestützte Modellierung von AI-Immunology™ identifiziert, prognostiziert und entwirft Impfstoffkandidaten und revolutioniert damit die Landschaft der Immuntherapie, indem sie einen ganzheitlichen und personalisierten Ansatz zur Bekämpfung sich schnell entwickelnder Krankheitserreger und bösartiger Zellen bietet.

Über EVAXION

Evaxion Biotech A/S ist ein zukunftsweisendes Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf seine firmeneigene KI-Plattform, AI-Immunology™, stützt. Die proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von AI-Immunology™ hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen personalisierten Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische Pipeline für Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion und seine bahnbrechende AI-Immunology™-Plattform und Impfstoffpipeline besuchen Sie bitte unsere Website.

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter "abzielen", "glauben", "erwarten", "hoffen", "anstreben", "beabsichtigen", "können", "könnten", "antizipieren", "erwägen", "fortsetzen", "schätzen", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "werden", "können haben", "wahrscheinlich", "sollten", "würden" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: unsere Finanzlage und den Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; die Kosten und den Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen sowie klinischen Studien; die Kommerzialisierung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde, einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit, Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich der Inflation und die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie sowie des anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland sowie im Nahen Osten auf unser Geschäft sowie andere Unwägbarkeiten, die unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere Erörterung dieser Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 20-F und anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen enthalten sind, die unter www.sec.gov abgerufen werden können. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.