Evaxion präsentiert eine neue Quelle von KI-abgeleiteten immuntherapeutischen Zielen, die stark mit dem Gesamtüberleben von Krebspatienten assoziiert sind

Die KI-Technologie von Evaxion hat zur Identifizierung neuer viraler Ziele für die Krebsimmuntherapie geführt

Dies ermöglicht unter Umständen die Behandlung von Patienten mit kalten Tumoren, die normalerweise nicht auf eine Immuntherapie ansprechen

KOPENHAGEN, Dänemark, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) ("Evaxion" oder das "Unternehmen"), ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von KI-gestützten Immuntherapien spezialisiert hat, hat heute bekannt gegeben, dass es eine neue proprietäre KI-Plattformtechnologie, ObsERV™, entwickelt hat, um eine neue Quelle für Ziele für die personalisierte Krebstherapie zu identifizieren, die unter Umständen die Behandlung von Patienten ermöglicht, die derzeit als nicht auf die Krebsimmuntherapie ansprechend gelten.

ObsERV™, die neue proprietäre KI-Plattformtechnologie von Evaxion, identifiziert patientenspezifische Virusziele, sogenannte ERVs (endogene Retroviren), die bei Krebs exprimiert werden. Evaxion hat gezeigt, dass eine Überexpression solcher ERVs stark mit dem Gesamtüberleben von Krebspatienten in Verbindung steht, insbesondere von Patienten, die normalerweise als nicht auf eine Immuntherapie ansprechend gelten. Darüber hinaus hat das Unternehmen vorklinisch in Tiermodellen bei der Ausrichtung auf ERVs die vollständige Tumorzerstörung nachgewiesen.

CEO Per Norlén:

"Ich freue mich sehr über diese aufregende Entdeckung, die die Behandlung einer viel größeren Gruppe von Krebspatienten ermöglichen könnte. Es gibt zwar Bestrebungen, Krebsimpfstoffe gegen ERVs zu entwickeln, die für kleine Gruppen von Patienten in Frage kommen, aber wir glauben, dass wir weltweit die ersten sind, die ERVs als Ziele für eine personalisierte Krebsimmuntherapie nutzen, was die Möglichkeiten enorm erweitert."

ERVs sind Überbleibsel alter Viren, die in unseren Genomen schlummern. ERVs werden häufig in Krebszellen überexprimiert, nicht aber in gesundem Gewebe. Dadurch werden sie für das Immunsystem sichtbar und sind daher ein vielversprechendes Ziel für die Immuntherapie. Die KI-Plattformen von Evaxion zur Entschlüsselung des Immunsystems waren der Schlüssel für die Identifizierung patientenspezifischer ERVs.

"Unsere KI-Plattformen werden durch maschinelles Lernen immer leistungsfähiger. Diese kontinuierliche, iterative Verbesserung und der Austausch zwischen unseren Plattformen für Infektionskrankheiten und Krebs war für die Entwicklung der neuen KI-Plattform ObsERV von entscheidender Bedeutung. Und es eröffnet ein neues Behandlungsparadigma bei Krebs. Der nächste Schritt wird sein, diese Entdeckung in ein KI-basiertes Arzneimittelentwicklungsprogramm umzuwandeln, das wir in die Klinik und zu den Patienten bringen wollen", so Per Norlén.

Evaxion wird nächste Woche einen Vorabdruck veröffentlichen, und am 28. März wird Christian Garde, Director of Bioinformatics bei Evaxion, diese Daten auf der Immuno 2023-Konferenz in London, Großbritannien, präsentieren (Link hier ).

