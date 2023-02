Evaxion und Pantherna geben vielversprechende präklinische mRNA-Impfstoffdaten bekannt

KOPENHAGEN, Dänemark und HENNIGSDORF, Deutschland, Feb. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) ("Evaxion" oder das "Unternehmen"), ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von KI-gestützten Immuntherapien spezialisiert hat, und die Pantherna Therapeutics GmbH ("Pantherna"), ein Biopharmazieunternehmen, das fortschrittliche Nanopartikellösungen für die Verabreichung und Expression von mRNA-Therapeutika entwickelt, haben heute einen präklinischen Konzeptnachweis für die Kombination der Schlüsseltechnologien der beiden Unternehmen bekanntgegeben.



Die präklinischen Daten zeigen, dass Tumorneoantigene, die von der KI-Plattform PIONEER von Evaxion identifiziert wurden, eine starke Immunantwort auslösen und zu einer vollständigen Hemmung des Tumorwachstums in einem präklinischen Modell führen, wenn sie unter Verwendung der proprietären Lipidnanopartikel-mRNA-Plattform (PTX?LNP®, PTXmRNA®) von Pantherna verabreicht werden.

"Wir sind sehr zufrieden mit den präklinischen Daten, die das Potenzial unserer kombinierten Technologien eindeutig belegen. Die Daten sind ein weiterer Beleg dafür, dass immunogene Sequenzen, die von den KI-Plattformen von Evaxion identifiziert wurden, in der Lage sind, eine relevante Immunantwort auf verschiedenen Impfstoffplattformen, einschließlich mRNA, hervorzurufen. Dies eröffnet uns viele Möglichkeiten für unsere aktuellen und zukünftigen Programme in den Bereichen Immunonkologie und Infektionskrankheiten", so Birgitte Rønø, CSO bei Evaxion.

"Wir sind von den Daten ermutigt und sehen ein enormes Potenzial in der Kombination der KI-basierten Antigenentdeckungsmaschinen von Evaxion mit unseren hochmodernen mRNA-LNP-Plattformen. Die präklinischen Daten belegen die Relevanz der Steigerung der Effizienz von mRNA-Aktionen im Körper und bestätigen die Fähigkeit unserer Plattform, eine Immunantwort auszulösen", so Klaus Giese, CEO von Pantherna.

In Fortsetzung dieser positiven Ergebnisse werden Evaxion und Pantherna die optimalen LNP-Formulierungen weiter untersuchen, um mRNA- und DNA-kodierte Antigene, die von den AI-Plattformen von Evaxion identifiziert wurden, effektiv zu verabreichen.

Über Evaxion

Evaxion Biotech A/S ist ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das KI-gestützte Immuntherapien entwickelt. Die proprietären und skalierbaren KI-Technologien von Evaxion entschlüsseln das menschliche Immunsystem, um neuartige Immuntherapien gegen Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entdecken und zu entwickeln. Evaxion verfügt über eine breite Pipeline an neuartigen Produktkandidaten, darunter drei personalisierte Krebsimmuntherapien. Das Unternehmen mit Sitz in Hørsholm, Dänemark, beschäftigt 70 Mitarbeiter und ist an der New Yorker Börse Nasdaq notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.evaxion-biotech.com .

Über Pantherna

Pantherna Therapeutics ist ein Biopharmazieunternehmen in Privatbesitz, das erstklassige mRNA-Therapeutika entwickelt. Die innovative Technologieplattform von Pantherna basiert auf fortschrittlichen Lipid-Nanopartikeln für die zielgerichtete, selektive Verabreichung und Expression von therapeutischen mRNA-Medikamenten in Organen und Geweben wie dem Gefäßendothel.

Pantherna hat seinen Sitz in Hennigsdorf, Brandenburg (Innovationsforum) in der Nähe von Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter https://pantherna-therapeutics.com/ .

