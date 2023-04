Evaxion und Pennsylvania State University veröffentlichen präklinische Daten zur Validierung unserer KI-basierten Plattform für die Entdeckung viraler Impfstoffe

KOPENHAGEN, Dänemark, April 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX), ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf KI-gestützte Immuntherapien spezialisiert hat, gibt die erfolgreiche Veröffentlichung von präklinischen Daten in "Frontiers of Immunology" bekannt, die die Wirksamkeit seiner proprietären KI-gesteuerten Plattform zur Entdeckung von Virusimpfstoffen belegen. Die vorgestellte präklinische Studie wurde in Zusammenarbeit mit Professor Girish Kirimanjeswara, Pennsylvania State University, USA, durchgeführt.



Die veröffentlichten Daten zeigen, wie die von Evaxion entwickelte KI-Plattform RAVEN (Rapidly Adaptive Viral Response) breite und robuste T-Zell-Epitope von SARS-CoV-2 identifiziert, die in einem COVID-19-Mausmodell vor Sterblichkeit und schwerer Krankheit schützen. Diese Forschung zeigt das Potenzial der RAVEN-Plattform, die Entwicklung wirksamer Virusimpfstoffe zu beschleunigen, indem sie künstliche Intelligenz nutzt.

"Unsere RAVEN-Plattform stellt einen Paradigmenwechsel in der Impfstoffentwicklung dar. Sie identifiziert Impfstoffkandidaten gegen alle existierenden, neu auftretenden und mutierenden Viruserkrankungen, die auf eine beliebige menschliche Zielpopulation zugeschnitten sind, um einen breiteren und dauerhafteren Schutz zu gewährleisten", so Birgitte Rønø, Chief Scientific Officer von Evaxion. "Diese positiven präklinischen Daten bestätigen unsere Fähigkeit, die richtigen T-Zell-Epitope auszuwählen, was letztendlich zu besseren Impfstoffen für Patienten führt. Wir sind weiterhin entschlossen, unsere KI-gesteuerte Plattform zur Entdeckung von Virusimpfstoffen weiter voranzutreiben und mit wichtigen Partnern zusammenzuarbeiten, um unsere Erkenntnisse in greifbare Lösungen zur Bewältigung globaler gesundheitlicher Herausforderungen umzusetzen."

RAVEN ermöglicht die Entdeckung neuartiger T-Zell-Epitope für jede Viruserkrankung, die das Potenzial haben, die Wirksamkeit neuer und bestehender B-Zell-Impfstoffe zu verbessern und das Problem der nachlassenden Wirksamkeit und der Umgehung vieler viraler Impfstoffe zu lösen.

"Unseres Wissens nach ist diese Studie die erste, die in vivo einen Schutz gegen schweres COVID-19 durch einen von AI entwickelten T-Zell-Impfstoff zeigt", so Dr. Kirimanjeswara. "Der Impfstoff war äußerst wirksam bei der Verhinderung von schwerem COVID-19 bei Mäusen. Diese Forschung ebnet auch den Weg für die potenziell schnelle Entwicklung neuartiger T-Zell-Impfstoffe gegen neu auftretende und saisonale Viruserkrankungen wie die Grippe", so Dr. Kirimanjeswara.

Die KI-gesteuerten Plattformen von Evaxion zur Entdeckung viraler Impfstoffe haben das Potenzial, die Zeitspanne für die Entdeckung von Impfstoffen erheblich zu verkürzen und die Effizienz der Impfstoffentwicklung zu steigern, was zur Entwicklung sicherer und wirksamer Impfstoffe in einem kürzeren Zeitrahmen führt. Mit seinem innovativen Ansatz ist Evaxion führend bei der Entdeckung von Impfstoffzielen mit künstlicher Intelligenz.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2023.1166546

Der Innovationsfonds Dänemark hat diese Forschung unterstützt.

Evaxion Biotech A/S ist ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das KI-gestützte Immuntherapien entwickelt. Die proprietären und skalierbaren KI-Technologien von Evaxion entschlüsseln das menschliche Immunsystem, um neuartige Immuntherapien gegen Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entdecken und zu entwickeln. Evaxion verfügt über eine breite Pipeline an neuartigen Produktkandidaten, darunter drei personalisierte Krebsimmuntherapien. Das Unternehmen mit Sitz in Hørsholm, Dänemark, beschäftigt 50 Mitarbeiter und ist an der New Yorker Börse Nasdaq notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.evaxion-biotech.com .

