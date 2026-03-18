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18.03.2026 06:31:28
Eve: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Eve präsentierte in der am 16.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,700 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eve -0,480 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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