Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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03.11.2026 05:38:59
'Even a Nuclear Bomb Is Not Going to Win This War': Former CIA Officer Says Trump Doesn't Understand 'We've Already Lost'
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