Even Construtora präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Even Construtora präsentierte am 23.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,080 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 450,3 Millionen BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 484,4 Millionen BRL ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,45 BRL für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,430 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Even Construtora mit einem Umsatz von insgesamt 1,92 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,16 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um -10,99 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at