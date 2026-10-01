Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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01.10.2026 15:23:00

Even If Costco Doesn't Pay a $10 or $15 Special Dividend in 2027, I'd Still Buy the Stock

Costco Wholesale (NASDAQ: COST) pays regular and reliable quarterly dividends, but the warehouse retailer is also known for paying large special dividends intermittently. There's no guessing precisely when such payouts will happen, however, and when Costco reported its fiscal 2026 fourth-quarter earnings on Sept. 24, there was no announcement of one. That means that its next special dividend likely won't come until 2027, at the earliest.

Those extra payouts are nice bonuses that reward long-term shareholders. But even if Costco doesn't pay one out next year, it's worth owning for anyone seeking a growth stock with recession-resistant characteristics.

Image source: The Motley Fool.

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Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs 30 600,00 -1,54% Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
Costco Wholesale Corp. 813,80 0,01% Costco Wholesale Corp.

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