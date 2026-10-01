Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
01.10.2026 15:23:00
Even If Costco Doesn't Pay a $10 or $15 Special Dividend in 2027, I'd Still Buy the Stock
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) pays regular and reliable quarterly dividends, but the warehouse retailer is also known for paying large special dividends intermittently. There's no guessing precisely when such payouts will happen, however, and when Costco reported its fiscal 2026 fourth-quarter earnings on Sept. 24, there was no announcement of one. That means that its next special dividend likely won't come until 2027, at the earliest.
Those extra payouts are nice bonuses that reward long-term shareholders. But even if Costco doesn't pay one out next year, it's worth owning for anyone seeking a growth stock with recession-resistant characteristics.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.
Analysen zu Costco Wholesale Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|30 600,00
|-1,54%
|Costco Wholesale Corp.
|813,80
|0,01%