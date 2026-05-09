Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.05.2026 10:05:00
Even Investors Trying to Avoid the SpaceX IPO May Have No Choice but to Eventually Own the Stock
It's hard to remember an initial public offering (IPO) with more hype than SpaceX. The company already has a wide following as the pioneer of the space economy; its founder, Elon Musk, is one of the most famous CEOs in the world; and the company is planning to go public with an absolutely enormous valuation.However, given that the company will likely trade at a massive valuation, not all investors will choose to buy it.But the stock may have such a large market cap that even those hoping to avoid SpaceX will have no choice but to own it. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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