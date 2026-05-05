Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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05.05.2026 21:24:22
Even More Authors, Publishers Sue Meta Over Copyright in AI Training: What's Different Now
Meta won a previous AI lawsuit brought by authors. Publishers are taking a different route this time.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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