The stock market just had its worst week of 2026 that left many artificial intelligence (AI) stocks in a full-blown crash, rapidly dropping 10% to 20% or more.

As of market close on Nov. 20, Nvidia (NASDAQ:NVDA) was down 42.1% in just one month and 32.7% since CEO Jensen Huang admitted to marital infidelity. Reports indicate that the Securities and Exchange Commission is conducting a civil investigation into Nvidia for investor disclosures and accounting issues.

Nvidia is also under scrutiny for potentially violating U.S. export controls by allowing restricted AI chips to make their way to China. On Nov. 19, California Attorney General Rob Bonta hit Nvidia with a subpoena based on Huang's affair with an alleged Chinese spy. On Nvidia's Nov. 17 earnings call, management made it clear they did not intend to bring back Huang.

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