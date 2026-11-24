Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
24.11.2026 17:02:02
Even With Jensen Huang Back as CEO, Nvidia Is Down 31% From Its High, While Broadcom Is Down 35%. Here’s the Better Buy Now.
The stock market just had its worst week of 2026 that left many artificial intelligence (AI) stocks in a full-blown crash, rapidly dropping 10% to 20% or more.
As of market close on Nov. 20, Nvidia (NASDAQ:NVDA) was down 42.1% in just one month and 32.7% since CEO Jensen Huang admitted to marital infidelity. Reports indicate that the Securities and Exchange Commission is conducting a civil investigation into Nvidia for investor disclosures and accounting issues.
Nvidia is also under scrutiny for potentially violating U.S. export controls by allowing restricted AI chips to make their way to China. On Nov. 19, California Attorney General Rob Bonta hit Nvidia with a subpoena based on Huang's affair with an alleged Chinese spy. On Nvidia's Nov. 17 earnings call, management made it clear they did not intend to bring back Huang.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom Corp.
Analysen zu Broadcom Corp.
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|141,32
|-6,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.