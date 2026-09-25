Even With Rising Treasury Yields, I'd Still Rather Buy This Unstoppable Dividend Stock for Passive Income.

The yield on the 10-year Treasury is currently hovering close to 5%. On the surface at least, that level of return undermines the case for dividend stocks. Since Treasuries are effectively risk-free, their returns are guaranteed, whereas dividend stocks do not guarantee share price gains or dividend payments.

Fortunately, I own a high-yielding dividend stock that is on the rise. Despite the fact that the increasing stock price has reduced the yield to well below 5%, I believe investors are better off holding that stock than buying Treasuries. Here's why.

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