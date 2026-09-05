Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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05.09.2026 13:05:00
Even With the S&P 500 at All-Time Highs, I'd Buy This High-Yield Dividend Stock Without Any Hesitation in September.
Procter & Gamble (NYSE: PG) is one of the largest consumer staples, and investors can currently buy it at a discount, trading about 19% off its highs. Even as the S&P 500 is up about 12% year to date, investors are not getting much income from index funds these days, with the S&P offering just a 1% yield. P&G yields close to 3%, and that dividend is backed by household brands people buy in any economy, which is why I'd feel comfortable buying the stock this month.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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