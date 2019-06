Event-resort scalaria: John Travolta vergibt "Oscars der Fliegerszene"

Salzburg (ots) - "Living Legends of Aviation Gala by scalaria" am 20. Juli 2019

Hollywood-Star John Travolta hebt ab am Wolfgangsee: Als Mit-Gastgeber der "Living Legends of Aviation Gala © by scalaria" am 20. Juli 2019 ehrt er herausragende Leistungen im Bereich Raum- und Luftfahrt beim europäischen Ableger der weltbekannten Veranstaltung. Die Gebrüder Heinemann werden mit dem "Wings for Help"-Award ausgezeichnet.

Die Living Legends of Aviation feiern nach dem Roll-out 2018 (ebenfalls in der scalaria) ihre europäische Premiere in Österreich: Am 20. Juli landen die Living Legends of Aviation vor der beeindruckenden Kulisse der scalaria am Wolfgangsee in Salzburg und ehren ausgewählte Flieger-Persönlichkeiten für ihre Verdienste in der Luft- und Raumfahrt.

Tom Cruise hat bereits eine. Harrison Ford und Morgan Freeman auch. Und ebenso erfreuten sich bereits namhafte Unternehmerstars wie Sir Richard Branson oder gar Elon Musk über eine der begehrten Auszeichnungen der Living Legends of Aviation. Die vor 15 Jahren in Beverly Hills von Jerry Lips gestarteten Awards haben sich zu einem internationalen Top-Event weit über die Luftfahrtbranche hinaus entwickelt. Gemeinsam mit dem event-resort scalaria geht man neue Wege und etabliert einen europäischen Ableger: Bei der elitären Veranstaltung am Wolfgangsee treffen sich Wirtschaftsbosse und Hollywoodgrößen, sowie Persönlichkeiten aus der Sport-, Tech-, und Startup-Szene.

Luftfahrt-Größen wie Tom Enders, Guillaume Faury CEO Airbus und auch "Spaces Shuttle Dream Chaser" Erbauer Fatih Ozmen sind mit am Bord, wenn John Travolta direkt aus Hollywood an den Wolfgangsee reist.

Bei der Award Ceremony folgt der Einladung von Living Legends und Stratos-Held Felix Baumgartner der Duke of Richmond Sir Charles Gordon Lennox - Mitglied des Britischen Königshauses und Begründer des "Goodwood Festival of Speed". Er wird an diesem Abend in der scalaria für seine herausragenden Leistungen in die Hall of Fame aufgenommen werden. Ein weiterer Geehrter des Abends: Bertrand Piccard, der als erster Mensch die Erde mit einem Ballon als auch mit einem Solarflugzeug umkreiste. Welche weiteren Persönlichkeiten diesen begehrten Award in der scalaria entgegen nehmen dürfen, darüber wird derzeit noch gemunkelt.

Die Gebrüder Heinemann - Gunnar und Claus Heinemann - die mit ihren Flughafen-Shops zu den bedeutendsten Distributoren und Retailern im internationalen Reisemarkt zählen, erhalten den "Wings of Help"-Award. Den Preis übergibt Frank Franke, der mit seinem Wohltätigkeitsprojekt "Wings for Help - Luftfahrt ohne Grenzen" weltweit Menschen in Not unterstützt.

Weitere bereits bestätigte Gäste des Abends: Alexander Mazza mit Gattin Viola,Kosmonaut Dr. Ulf Merbold, Flugzeugpionier Iren Dornier und Schauspielerinnen Ursula Karven und Natalia Wörner.

Neben kulinarischen und künstlerischen Highlights in bekannter scalaria Manier wird mit der Flugperformance "Flying Opera" der Flying Bulls der Abend seinen Höhepunkt finden.

Das Datum der "Living Legends of Aviation Gala © by scalaria" ist nicht zufällig gewählt: Am 20. Juli jährt sich die 1. Mondlandung zum 50. Mal. Ein perfekter Anlass, um im illustren Kreis die Zukunftstrends in der Raum- und Luftfahrt zu besprechen. Darüber sind sich auch Wirtschaftspartner wie Airbus, BMW, FACC, Flying Bulls und Red Bull einig.

Über scalaria - europe's superior event-resort: Im Herzen der Alpen, direkt am Wolfgangsee/Salzburg/Österreich gelegen, ist das scalaria superior resort die erste Adresse für Firmenveranstaltungen, Präsentationen, Kongresse und Incentives. Das Event-Resort lässt keine Wünsche offen: 4 einzigartige Veranstaltungs-Locations, 20 hochmoderne Besprechungsräume, 420 Betten in stylischen Designer-Zimmern.

