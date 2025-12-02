Eventbrite Agrees To $500 Mln All-Cash Acquisition By Bending Spoons; Stock Surge In Pre-market

(RTTNews) - Eventbrite, Inc. (EB), a marketplace for shared experiences, on Tuesday announced it has entered into a definitive agreement to be acquired by Bending Spoons S.p.A., an Italian technology conglomerate in an all-cash transaction valued at about $500 million.

In the pre-market trading, Eventbrite is 77.9116% higher at $4.4210 on the New York Stock Exchange.

The deal is expected to close in the first half of 2026, after which the company will become privately held.

Eventbrite shareholders will receive $4.50 per share in cash, representing an 82% premium to the company's 60-day volume-weighted average price as of December 1.

Recent Bending Spoons acquisitions include AOL, pending closing, and Vimeo, for which the $1.38 billion acquisition was recently completed.

Bending Spoons CEO and Co-Founder Luca Ferrari said, "These include building a dedicated messaging feature, introducing AI for easier event creation, improving searchability, and creating a system for the secondary ticket market."