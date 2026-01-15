CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|
15.01.2026 17:04:00
Eventim: Pandemie - Vergleich mit Verbraucherschutz bringt 20-Euro-Gutschein für Sammelkläger
Wer zu Pandemiezeiten Eventim-Tickets besessen hat, war in vielen Fällen gleich zweimal frustriert: wegen abgesagter Veranstaltungen und nicht erstatteter Gebühren. 5000 Verbraucher klagten. Und bekommen jetzt einen Gutschein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
