CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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Partnerschaft 20.04.2026 12:13:40

Eventim-Aktie tiefer: Verlängerte Zusammenarbeit mit Stage Entertainment

Eventim-Aktie tiefer: Verlängerte Zusammenarbeit mit Stage Entertainment

CTS Eventim und die niederländische Stage Entertainment haben eine langfristige Fortsetzung ihrer Partnerschaft im Bereich Retail-Ticketing beschlossen.

Wie CTS Eventim mitteilte, wird das MDAX-Unternehmen im Rahmen dieser Partnerschaft auch weiterhin über seine Plattformen Tickets für Stage-Entertainment-Musicalformate in Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden verkaufen.

Im XETRA-Handel notiert die Eventim-Aktie zeitweise 1,25 Prozent tiefer bei 59,15 Euro.

DOW JONES

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CTS Eventim-Aktie fällt trotz starkem Gewinnsprung

Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

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