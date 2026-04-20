CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Partnerschaft
|
20.04.2026 12:13:40
Eventim-Aktie tiefer: Verlängerte Zusammenarbeit mit Stage Entertainment
Wie CTS Eventim mitteilte, wird das MDAX-Unternehmen im Rahmen dieser Partnerschaft auch weiterhin über seine Plattformen Tickets für Stage-Entertainment-Musicalformate in Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden verkaufen.
Im XETRA-Handel notiert die Eventim-Aktie zeitweise 1,25 Prozent tiefer bei 59,15 Euro.
DOW JONES
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