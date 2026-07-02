CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Expertenstimme
|
02.07.2026 10:09:00
Eventim-Rallye entfacht: neue Studie treibt die Aktie
Damit schafften es die Papiere des Eventveranstalters und Tickethändlers erneut über ihre 50-Tage-Linie. Der jüngste Versuch Ende Mai war nur von kurzer Dauer und endete an der 100-Tage-Linie, die auch jetzt bei 58,45 Euro als nächster Chart-Widerstand wartet.
Oddo-Experte Andreas Riemann traut den Papieren aber einen Anstieg auf 67 Euro zu und damit eine Rückkehr auf das Niveau von Mitte März. Die Bewertung sei nach der Kurshalbierung seit dem vergangenen Sommer enorm niedrig, dabei dürfte die Gewinndynamik des Veranstalters und Tickethändlers noch zulegen, schrieb er.
Er erhöhte die Prognosen für das operative Ergebnis und den Überschuss je Aktie für 2026 und 2027. Er sieht sich nun zwischen 2 und 5 Prozent über dem Marktkonsens. Riemann geht davon aus, dass das Management mit dem Quartalsbericht optimistischere Signale für das Gesamtjahr sendet. Die Anlegerstimmung sei fast am Boden und das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken demnach attraktiv.
Zuletzt gab es bereits einige positive Stimmen von Analysten und die UBS und JPMorgan haben mit 100 und 95 Euro noch deutlich höhere Kursziele angesetzt.
So ging Lara Simpson von JPMorgan erst Ende Juni sehr optimistisch aus einer Runde mit dem Management heraus. Die robuste Nachfrage sei intakt. Obendrein hob sie die Kapitaldisziplin hervor. Wichtig für die mittelfristigen Erwartungen und die Unternehmensausrichtung wird ihrer Meinung nach insbesondere der Kapitalmarkttag im September.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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