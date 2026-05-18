RWS Holdings PLCShs Aktie
WKN: 727252 / ISIN: GB0033673939
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18.05.2026 13:36:39
Ever Glory order book tops S$900 million on LTA, RWS contract wins
The new contracts secured by the group amounts to around S$230 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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