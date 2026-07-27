GLORY Aktie
ISIN: US37961P1030
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27.07.2026 13:53:11
Ever Glory United’s order book crosses S$1 billion on new contract wins
The engineering group has secured about S$400 million in projects since the start of 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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