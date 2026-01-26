Everbright Securities hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Everbright Securities hat am 23.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,15 CNY. Im letzten Jahr hatte Everbright Securities einen Gewinn von 0,230 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 5,29 Milliarden CNY gegenüber 4,91 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,730 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Everbright Securities ein Gewinn pro Aktie von 0,660 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 14,15 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 10,86 Milliarden CNY.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,905 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 11,28 Milliarden CNY gerechnet.

