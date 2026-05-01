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01.05.2026 06:31:29
Everbright Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Everbright Securities hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Everbright Securities 3,29 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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