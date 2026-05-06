EverCommerce Aktie
WKN DE: A3CTLF / ISIN: US29977X1054
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06.05.2026 15:41:01
EverCommerce CEO Sells Over 19,000 Shares. What Does This Mean for Investors?
Eric Remer, Chief Executive Officer of EverCommerce (NASDAQ:EVCM), reported the sale of 19,200 shares of common stock in multiple open-market transactions between April 28 and April 30, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($11.60); post-transaction value based on April 30, 2026 market close ($11.55).* 1-year price change calculated as of April 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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