EverCommerce Insider Sells 25,000 Shares as Stock Recovers From Earnings Hit
Matthew David Feierstein, President of EverCommerce (NASDAQ:EVCM), executed open-market sales totaling 25,000 shares over three transactions between Dec. 8 and Dec. 10, 2025, for an aggregate value of $250,515, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($10.02); post-transaction value based on Dec. 10, 2025 closing price.Note: 1-year performance is calculated using Jan. 7, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
