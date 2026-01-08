EverCommerce Aktie

EverCommerce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CTLF / ISIN: US29977X1054

08.01.2026 20:43:32

EverCommerce Insider Sells 25,000 Shares as Stock Recovers From Earnings Hit

Matthew David Feierstein, President of EverCommerce (NASDAQ:EVCM), executed open-market sales totaling 25,000 shares over three transactions between Dec. 8 and Dec. 10, 2025, for an aggregate value of $250,515, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($10.02); post-transaction value based on Dec. 10, 2025 closing price.Note: 1-year performance is calculated using Jan. 7, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
