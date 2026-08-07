EverCommerce stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EverCommerce hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 152,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EverCommerce 148,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at