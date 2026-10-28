Evercore Inc. Bottom Line Advances In Q3

(RTTNews) - Evercore Inc. (EVR) revealed a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $160.78 million, or $3.93 per share. This compares with $144.58 million, or $3.41 per share, last year.

Excluding items, Evercore Inc. reported adjusted earnings of $186.07 million or $4.28 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.5% to $1.169 billion from $1.039 billion last year.

Evercore Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $160.78 Mln. vs. $144.58 Mln. last year. -EPS: $3.93 vs. $3.41 last year. -Revenue: $1.169 Bln vs. $1.039 Bln last year.