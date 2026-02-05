|
Evercore Partners A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Evercore Partners A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,76 USD, nach 3,30 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 1,30 Milliarden USD gegenüber 979,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Evercore Partners A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 14,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 9,08 USD je Aktie gewesen.
Evercore Partners A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,88 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
