Evercore Partners A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Evercore Partners A äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 998,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Evercore Partners A 838,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at