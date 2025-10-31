Evercore Partners A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Evercore Partners A hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,41 USD gegenüber 1,86 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Evercore Partners A 1,05 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 738,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at