Evercore Partners A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Evercore Partners A hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 3,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Evercore Partners A 3,41 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 1,18 Milliarden USD gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at