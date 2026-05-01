Evercore Partners A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Evercore Partners A hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 7,20 USD gegenüber 3,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 100,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,40 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 699,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at